Centro de Huracanes anuncia la primera onda tropical de 2022

El Centro Nacional de Huracanes anunció que este domingo se formó la primera onda tropical de la temporada de huracanes en el Atlántico, iniciando así la vigilancia rigurosa de estos fenómenos para este año, aunque su período regular comprende del 1 de junio al 30 de noviembre.

La Subdivisión de Análisis y Pronóstico Tropical (TAFB, por sus siglas en inglés), informó a las 2:45 de la madrugada que inició el proceso de seguimiento de la primera onda tropical de la temporada 2022, con un mapa de superficie donde se muestra que el fenómeno “se encuentra cerca de la costa oeste de África”, a lo largo del paralelo 14 oeste.

Los especialistas de esa oficina, con sede en Miami, Estados Unidos, publicaron la información mediante su cuenta oficial de Twitter, señalando en un mensaje posterior que le dieron seguimiento a este fenómeno desde el miércoles pasado y fue hasta el domingo que alcanzó el perfil de “onda tropical”.

En una ampliación del informe en su sitio web, el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) destaca que por ahora se trata de una extensión de nubes que no alcanza el nivel de tormenta y darán seguimiento permanente a su evolución.

May 8: The first #tropicalwave of the season is analyzed on the 0600 UTC surface map. It is located near the west coast of Africa along 14W. pic.twitter.com/qHVS7VztW0