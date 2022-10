SpaceX y la NASA están confiadas en lanzar la Crew-5 pese a los contratiempos

Los ingenieros de la misión dieron cuenta de tres "problemas menores"

La quinta misión tripulada de SpaceX y la NASA, la Crew-5, despegará este miércoles desde Cabo Cañaveral, en Florida (EE.UU.), rumbo a la Estación Espacial Internacional (EEI) si se resuelven tres problemas "menores" en los que los ingenieros trabajan este martes, aunque la NASA ya dio el visto bueno para la salida.

Según la agencia espacial estadounidense, el despegue está programado para el mediodía (hora del este estadounidense) del miércoles desde el Complejo de Lanzamiento 39A del Centro Espacial Kennedy, en Florida.

"La revisión de preparación para el lanzamiento ha sido completada", informó la NASA en el blog de la misión.

Por su parte, SpaceX, la compañía privada del magnate Elon Musk, también aseguró vía Twitter que "todos los sistemas se ven bien para el lanzamiento de la misión".

Sin embargo, en una rueda de prensa ofrecida la noche del lunes, los ingenieros de la misión dieron cuenta de tres "problemas menores" deben resolverse primero.

Uno de ellos está relacionado con un "actuador de control de vector de empuje" que afecta a uno de los nueve motores del potente cohete Falcon 9, cuya primera etapa regresará de manera autónoma a una plataforma ubicada en el mar.

Este "actuador" ayuda a controlar la dirección del empuje del motor y según Steve Stich, gerente del Programa de Tripulación Comercial de la NASA, dijo el lunes que este "actuador" se comportó de manera "anormal" durante una prueba estática que realizó SpaceX durante el fin de semana.

El segundo "problema" es de comunicaciones y afecta a la plataforma no tripulada "Just Read the Instructions", donde aterrizará la primera etapa del Falcon 9 poco después del despegue.

El tercer problema, señalaron los ingenieros, es una fuga en el extintor de incendios portátil de la cápsula Dragon.

"No veo nada preocupante aquí", dijo Benji Reed, director de Programas de Vuelos Espaciales Tripulados en SpaceX, a lo que se sumó Stich con optimismo: "Estamos avanzando hacia el lanzamiento el miércoles".

La Crew-5 llevará a dos astronautas de la NASA, la comandante de la misión Nicole Aunapu Mann y el piloto Josh Cassada, junto con el astronauta Koichi Wakata, de la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA) y la cosmonauta rusa Anna Kikina, de Roscosmos, quienes servirán como especialistas de la misión.

La comandante Mann es la primera mujer nativa americana en viajar al espacio y pertenece a la tribu Wailacki-Round Valley Indian, del norte de California.

La Crew-5 supondrá la octava misión tripulada que efectúe SpaceX desde el inicio de sus operaciones, y además la primera que va a ser comandada por una mujer, Mann, quien a su vez realizará su primer viaje espacial.

Igualmente, en el interior de la cápsula Dragon Endurance que usará la misión, nave que ya fuera usada antes en la misión Crew-3, viajará Kikina, quien se convierte en la primera cosmonauta de la agencia espacial rusa Roscosmos que aborda una nave de SpaceX.

Kikina dio a conocer recientemente en una teleconferencia que en la actualidad es la única mujer entre los cosmonautas rusos, y gracias a esta misión se convertirá en la quinta cosmonauta que haya volado en el espacio.

Durante su tiempo en el laboratorio orbital, la tripulación de la Crew-5 llevará a cabo más de 200 experimentos científicos y pruebas tecnológicas en áreas como la salud, incluida una investigación sobre enfermedades cardíacas, y sistemas de combustible lunar, señaló SpaceX.

Inicialmente, la Crew-5 tenía planeado despegar desde Cabo Cañaveral el pasado 29 de septiembre, pero la NASA aplazó esa fecha debido al tráfico previsto en la EEI para fines de septiembre.

SpaceX confía en que podrá abordar los tres problemas a tiempo para el lanzamiento de la Crew-5, mientras sigue adelante con el lanzamiento de otro lote de satélites para su red de internet Starlink programado para este martes desde la Base de la Fuerza Espacial Vandenberg, en California.

El despegue desde California no ha sido cancelado y su ventana de lanzamiento abre a las 16.48 horas, hora local (23.48 UTC).