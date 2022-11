Una asistente de los reyes Carlos III y Camila ha dimitido tras disculparse por los "comentarios inaceptables" que le hizo a la directora de raza negra de una organización benéfica en la noche del martes durante un acto oficial, ha informado este miércoles el palacio de Buckingham en un comunicado.

La Casa Real reconoce que la responsable, que en la prensa ha sido identificada como la veterana dama de compañía Lady Susan Hussey, hizo observaciones "profundamente lamentables" a Ngozi Fulani, la directora de la ONG londinense Sistah Space contra la violencia doméstica.

La Casa Real ha invitado a Fulani al palacio para hablar de su experiencia y asegura que constantemente "recuerda a todos los miembros que deben aplicar en todo momento las políticas de diversidad e inclusividad".

El incidente fue revelado inicialmente por la propia Fulani en Twitter, donde transcribe la conversación mantenida con "Lady SH" durante la recepción ofrecida ayer en el Palacio de Buckingham por Camila para denunciar la violencia contra las mujeres, a la que asistieron unas 300 representantes de entidades benéficas.

Mixed feelings about yesterday's visit to Buckingham Palace. 10 mins after arriving, a member of staff, Lady SH, approached me, moved my hair to see my name badge. The conversation below took place. The rest of the event is a blur.

Thanks @ManduReid & @SuzanneEJacob for support🙏🏾 pic.twitter.com/OUbQKlabyq