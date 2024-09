SpaceX planea lanzar cinco naves no tripuladas a Marte en dos años, según Elon Musk

Equipo de Periodistas

Septiembre 22, 2024 02:55 PM

SpaceX tiene previsto lanzar unas cinco naves Starship no tripuladas a Marte en los próximos dos años, según anunció este domingo el consejero delegado de la empresa, Elon Musk, en la red social X, también de su propiedad.



"SpaceX planea lanzar unas cinco naves Starship no tripuladas a Marte en dos años", afirmó Musk, quien fundó la compañía en 2002.



El empresario detalló que, si esas misiones no tripuladas aterrizan con éxito, las misiones tripuladas podrían llevarse a cabo en un plazo de cuatro años. Sin embargo, si surgen "desafíos", las misiones tripuladas se pospondrían dos años más, alcanzando un horizonte de seis años.



"Independientemente del resultado de los aterrizajes, SpaceX incrementará de forma exponencial el número de naves que viajen a Marte en cada ventana de oportunidad", aseguró Musk.



Ya a principios de este mes, el magnate había mencionado estos planes en otra publicación en X, en la que afirmaba que las primeras Starship con destino a Marte despegarían en dos años, coincidiendo con la próxima ventana de transferencia Tierra-Marte.



Musk ha ofrecido distintos plazos para la llegada de SpaceX a Marte. En abril, señaló que la primera nave no tripulada aterrizaría en un plazo de cinco años, mientras que las primeras misiones con tripulación lo harían en siete años.



Para llegar a Marte, SpaceX ha diseñado una nave llamada Starship, considerada la más grande y poderosa del mundo, con la que se busca abrir nuevas fronteras en la exploración espacial.



En abril, Starship logró sobrevivir a una reentrada hipersónica a la Tierra y aterrizó de manera controlada en el océano Índico, demostrando así su capacidad para completar misiones espaciales con éxito.