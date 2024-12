Astrónomos encuentran pistas del magnetismo de un nuevo tipo de estrellas enanas M

Equipo de Periodistas

Diciembre 12, 2024 01:08 PM

Un equipo de astrónomos liderado por el Instituto español de Ciencias del Espacio del Centro Superior de Investigaciones Científicas (ICE-CSIC) descubrió en un estudio pionero pistas sobre el magnetismo de un nuevo tipo de estrella enana M llamada 'scallop-shell' (concha de vieira).



El magnetismo de una estrella enana M es un aspecto clave para entender su comportamiento, evolución y el impacto que puede tener sobre su entorno, incluidos los planetas que la orbitan.



Más del 70 % de las estrellas de la Vía Láctea son enanas M, características por su pequeño tamaño, su fría temperatura y a menudo su poca visibilidad, aunque solo hay unas 50 estrellas de este tipo confirmadas recientemente.



Las estrellas 'scallop-shell' presentan depresiones ópticas (poca visibilidad lumínica desde el espectro visible) que no se pueden explicar por aspectos como manchas estelares, región más fría de la estrella y, por tanto, la más oscura.



El estudio de este tipo de sistemas suele combinar observaciones ópticas (perceptibles por el ojo humano) y de radio, que permiten analizar regiones frías del espacio donde las estrellas emiten poco en luz visible, pero sí en ondas de radio.



De esta forma, los astrónomos pueden inferir información sobre la naturaleza del material opaco que orbita en torno a la estrella y sobre el magnetismo estelar, dos características que no están bien caracterizadas en estas fuentes.



En su caso, los expertos del ICE-CSIC, liderados por la investigadora predoctoral Simranpreet Kaur, analizaron los datos de dos observaciones de radio de siete horas de duración a bajas frecuencias (por debajo del rango de los gigahercios) de una estrella 'scallop-shell'.



Durante el proyecto, se observó la estrella con el Giant Metrewave Radio Telescope (GMRT) de Pune (India), y se utilizó información fotométrica del Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) de la NASA y la Red Global de Telescopios del Observatorio Las Cumbres, con sede en California (Estados Unidos).



Los resultados mostraron en ambas observaciones una inversión magnética de corta duración, un descubrimiento significativo que sugiere la presencia de fenómenos magnéticos extremos y dinámicos en la estrella 'scallop-shell', de 25 millones de años.



"Hemos abierto la puerta al uso de observaciones de radio para estudiar estrellas 'scallop-shell', demostrando que no se limitan solo a la investigación óptica y ampliando las formas de comprender estos sistemas únicos", afirmó Simranpreet Kaur.



El equipo está analizando actualmente otras tres observaciones largas del GMRT realizadas en septiembre de 2024 y ha obtenido la aprobación para llevar a cabo varias observaciones de seguimiento con diferentes instalaciones en 2025.