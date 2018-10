25, Septiembre, 2015 25, Septiembre, 2015 2:26 a.m. 2:26 a.m.

PAPA FRANCISCO BRINDA DISCURSO EN LA ONU

El Papa Francisco ya se encuentra en la Asamblea General de la ONU, brindado un discurso en español a Presidentes y represantes de los países miembros de la organización. El Papa inició su discurso con: "No puedo sino unirme al aprecio de mis antecesores en la admiración a la ONU". "El poder de la tecnología en manos de ideologías falsas puede producir tremendas atrocidades". "Rindo homenaje a todos los hombres y mujeres que han servido leal y sacrificadamente a toda la humanidad en estos 70 años. En particular quiero recordar hoy a los que han dado su vida por la paz y la reconciliación de los pueblos", añadió. El líder de la Iglesia Católica llegó hoy a la sede de la ONU y antes de su discurso sostuvo una reunión con Ban Ki-moon, Secretario General de la organización. También se dirigió a los empleados de la ONU y les agradeció por la labor que realizan. "Su trabajo tiene un gran significado personal porque manifiesta el tipo de personas que somos", afirmó el pontífice. Los empleados aplaudieron entusiasmandos y gritaron en varias ocasiones: i Que viva el Papa! Ban Ki-moon y Francisco hicieron un minuto de silencio por los miembros de la ONU que han perdido la vida cumpliendo sus labores. Francisco se convirtió en el primer papa en hablar ante el Congreso de Estados Unidos el jueves, con un emotivo discurso que se centró en la inmigración, la pena de muerte, la injusticia racial, el comercio de armas y la pobreza. Por primera vez, la bandera de la Santa Sede ondeará delante de las Naciones Unidas junto con las banderas de los 193 estados miembros oficiales. Ban Ki-moon comenzó el evento ante la Asamblea General con un discurso que habló de cambio climático, pobreza y humildad. "Usted se siente mejor no en los palacios sino entre los pobres y olvidados", le dijo Ban Ki-moon. Fuente CNN