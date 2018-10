ALLANARON EL DOMICILIO DE LA EX PAREJA DE EVO MORALES

Gabriela Zapata, la ex novia de Evo Morales EFE

En la tarde del miércoles el Ministerio Público de Bolivia realizó, quien se desempeñó como gerente de la empresa China CAMC y es investigada por delitos contra el Estado. En el operativo, los seis funcionarios que ingresaron a la vivienda alrededor de las 18:00 hora local, indicó el diario local, buscaron documentos e información en el proceso de investigación por los. Tras el allanamiento, la familia de Zapata denunció el uso de violencia en la acción y el retiro de documentos. "Están haciendo su trabajo los señores, han allanado la casa, solo estaba la niña y la empleada.", indicó Pilar Guzmán, tía de la ex pareja de Morales.A su vez, explicó que "es una orden del juzgado, eso nos mostraron cuando ingresaron. La niña está en zozobra porque la asustaron.", según publicó. Antes del operativo que se realizó en la casa de La Paz, el fiscal general, Ramiro Guerrero, detalló que Zapata utilizaba como propias las oficinas de la Unidad de Gestión Social, dependiente del ministerio de la Presidencia, donde ingresó en más de 40 oportunidades y sostenía reuniones con privados. Del mismo modo, remarcó que el inmueble donde vivía Zapata, que pertenecía al ex ministro de la gestión de la Acción Democrática Nacionalista (ADN), Guillermo Fortún,. El domicilio se encuentra en la zona sur de la ciudad de La Paz.Paola, hermana de Gabriela, la ex pareja del mandatario boliviano, le dijo al diarioque desconocían la existencia de Ernesto Fidel:. "Ahora todo el mundo habla de Gabriela y de un niño,. Mis padres y yo, en honor a la verdad, no sabemos nada del niño", indicó. Paola, quien se desempeñó como legisladora nacional suplente de la oposición entre 2010 y 2015, aseguró que su familia dio cuentas recientemente que su hermana mantuvo una relación sentimental con el presidente.En ese sentido, aseguró que Gabriela se había alejado hace mucho tiempo de su familia. Por su parte, la ministra de Justicia, Virginia Velasco, indicó este miércoles que, por lo que procesaría a Gabriela Zapata en caso de incumplir esta norma. Según publicó, la funcionaria remarcó que "es un delito de acuerdo a nuestras normativas bolivianas difundir imágenes. Nosotros hemos respetado la norma y por eso se tiene que tomar nomás medidas con relación al niño niña, para eso tenemos un código". Tomado de: Infobae