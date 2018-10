13, Abril, 2016 13, Abril, 2016 5:05 a.m. 5:05 a.m.

CRISTINA KIRCHNER SE PRESENTÓ EN LOS TRIBUNALES

La ex presidente de la Argentina Cristina Kirchner se presentó este miércoles ante el juez federal Claudio Bonadio en los tribunales de Comodoro Py, en Buenos Aires. Demoró 18 minutos en realizar el trayecto que separa a su departamento del barrio de la Recoleta con el edificio judicial de Retiro, donde la esperaba una multitud de seguidores. Con piloto gris y un atuendo con tonos claros, la ex mandataria se subió a un automóvil Chevrolet blanco que utilizó desde que regresó a Buenos Aires. Luego de saludar a las personas que la esperaban, partió raudamente. En Comodoro Py, apenas levantó sus manos e ingresó rápidamente al edificio en medio de una multitud que la vitoreaba. Allí presentó un escrito (ver debajo) y cumplido este trámite se trasladó a un escenario montado en las cercanías, en el que dio un largo discurso. Allí, afirmó: "Me pueden meter presa, pero no callar". También se refirió al caso Panamá Papers, por el que hizo referencia a la aparición de una cuenta offshore de una empresa en la que el actual mandatario, Mauricio Macri, aparece como director: "Nos quería llevar al mundo y lo hicieron. Estamos en todas las portadas del mundo". Luego integró este punto con una de las causas que más la compromete, conocida en la Argentina como "la ruta del dinero 'K'" por el presunto desvío de dinero destinado a obras del Estado hacia cuentas de amigos o testaferros del ex presidente Néstor Kirchner, esposo de Fernández: "Estaban buscando la ruta del dinero K y se encontraron con el dinero M", disparó en alusión a la inicial del presidente que la sucedió desde diciembre de 2015. Tomado de: Infobae