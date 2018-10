PERMISO DE ESTADÍA DEL CIRCO RENATO ESTÀ A PUNTO DE VENCERSE

, pues su permiso de estadía está a punto de vencerse. Tras año y medio de funciones en diferentes ciudades del país, el circo internacional podría regresar a su México natal a inicios del mes próximo. Una de las preocupaciones que aqueja a Renato Fuentes, dueño del circo, es que la legislación mexicana no permite animales en las funciones circenses. “Las leyes en México están muy mal, porque los dirigentes pasan sobre encima de ellas, pues no quieren que los circos tengamos animales, pero no han hecho nada para decidir qué hacer con las especies que están en peligro de extinción, mientras que nosotros nos dedicamos a reproducir y a cuidar a nuestros animales y las especies no se pierden”, justificó Fuentes. TE INTERESA: CIRCOS SIN ANIMALES, DEMANDAN PROTECTORES TRAS MUERTE DE ELEFANTE EN CIRCO RENATO Además, indicó todavía no sabe qué pasará con sus animales. Específicamente en el caso de un jaguar que nació el año pasado en las instalaciones del circo, ya que teme que las autoridades del país se lo quiten y luego no sepa su paradero. Dicho animal, expresó, está valorado en US$75,000. Entre los animales que hay en este espectáculo se pueden observar un elefante, un poni, dos caballos de raza, tres tigres, un jaguar, un león y dos camellos. El propietario del centro de entretenimiento, aún no sabe en qué fecha exacta estaría en México ni cómo logrará entrar a ese país “con todo lo que es mío”, tras una tradición familiar de más de 50 años. MAS DETALLES AQUI: RENATO SE NIEGA A DEJAR ANIMALES Silvio Quintanilla, representante de la Asociación defensora de los animales Arca Nica, ubicada en Diriamba, comentó que no está de acuerdo con que los circos tengan animales porque las condiciones de vida no son las adecuadas y esas especies por naturaleza son salvajes y necesitan estar dentro de su hábitat. “Yo lo que quiero es decirle a don Renato que nosotros como asociación defensora de animales estamos a la disposición de cuidar a estos animales si él no pudiera ingresar a México con ellos, buscaremos ayuda con el Gobierno central para mantenerlos bien cuidados, pero necesitamos comunicación para ayudar a este señor a encontrar una solución al problema”, dijo. Fuente:END