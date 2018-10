ANTE AUSENCIA DE OBSERVACIÓN, EL PLI DEBE ASUMIR RESPONSABILIDAD DICE EX CANCILLER

El Doctor Francisco Aguirre Sacasa como de costumbre compartió espacio con Jaime Arellano, conductor del programa Jaime Arellano en la Nación para debatir sobre el contexto pre electoral de Nicaragua y la falta de observación electoral que auguran ante la ausencia de invitaciones por parte del gobierno y el hermetismo mantenido hasta el momento para referirse al tema. Lee también: HALLESLEVENS:” LA OBSERVACIÓN ES COMPETENCIA DEL CSE” El retiro del organismos como el IPADE, que ha observado históricamente las elecciones en Nicaragua, para Aguirre Sacasa no se justifica en la falta de presupuesto, “estoy seguro que pudieron haber conseguido fondos” afirmó. Con el retiro de IPADE la responsabilidad queda en manos de Ética y Transparencia, organismo que también ha documentado el proceso electoral de Nicaragua en años anteriores, segun el ex canciller, pero este organismo todavía no ha dicho si observará o no el proceso. Lee también: VOCERO DEL DEPARTAMENTO ESTADOUNIDENSE ABOGA POR OBSERVACIÓN ELECTORAL NICARAGUENSE Para Aguirre Sacasa, Nicaragua, vista desde el ámbito internacional en un proceso electoral sin observación es equivalente a un país “donde no se cuentan los votos si no que se asignan”, lo que equivale aun país con mala imagen, según el ex canciller. Ante las proyecciones, Aguirre Sacasa espera que el partido de la oposición, haciendo referencia al PLI, posterior a las elecciones asuma la responsabilidad de pronunciarse. “Ellos tienen que poder aparecer con actas en manos y decir: ¡Esto fue lo que pasó aquí!” concluyó. Lee también: INVITAR LA OBSERVACIÓN INTERNACIONAL SERIA “INTELIGENTE DE PARTE DEL PRESIDENTE”