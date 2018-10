UNA PROMESA MAS, DICE EXPERTO SOBRE PROYECTO EN LAGOS COCIBOLCA Y XOLOTLAN

COTA 100, el proyecto hídrico que involucra al lago Cocibolca, se trata de “una combinación de proyecto de riego con uno de generación” explicó el Ingeniero César Avilés, quien refirió que el proyecto data de 1980. Avilés considera que el Presidente Ortega retomó el proyecto sin hacer estudios previos, porque no hay un organismo que se encargue de eso. “Los proyectos de este tipo no son tratados con seriedad” declaró el experto que considera si se toca el Cocibolca, afectará a otros lagos, por lo que considera necesario la construcción de una presa con compuerta que mida el nivel del lago y evite el desperdicio. También puedes leer: PACÍFICO Y CENTRO PODRÍAN ABASTECERSE DE AGUA DEL PROYECTO COTA 100 Para el ambientalista y presidente de FONARE, Kamilo Lara el proyecto no solo solventará, sino que dará un respiro a las aguas subterráneas para que se restaure el manto acuífero. Aunque no se maneja cuánto podría extraer para potabilizar, Lara se atrevió a calcular entre 20,30 y 40 metros cúbicos por segundo. Inversión Lara tampoco no se atreve hacer un cálculo de inversión sin embargo está seguro que el BID y BM que han financiado otros proyectos, les podría interesar COTA porque se trata de un proyecto ligado al cumplimiento de las metas del milenio.