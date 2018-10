25, Mayo, 2016 25, Mayo, 2016 1:53 a.m. 1:53 a.m.

OBSERVACIONES ELECTORAL EN VEREMOS

A solo seis meses de las elecciones presidenciales, no hay indicio de observación electoral. Los organismo internacionales como la Unión Europea y la OEA siguen a la espera que el gobierno de Nicaragua extienda la invitación a participación de la observación electoral del 6 de noviembre. Un equipo de 100%Noticias visitó las oficinas de Ética y Transparencia ubicadas en las Palmas en búsqueda de su director Roberto Courtney pero se nos informó que estaba fuera del país. Mientras que el IPADE, organismo que históricamente ha observado las elecciones confirmó que no participará como observador en estas elecciones, mientras que la Unión Europea sigue a la espera de la invitación del Gobierno. “Gobierno de Nicaragua no nos ha invitado a observar las elecciones, una vez lo haga lo valoraremos, pero necesitamos mínimo de 5 a 6 meses para enviar una misión exploratoria”, declaró el Embajador de la Unión Europea en Nicaragua, Kenny Bell, en una reciente conferencia. MIentras que La Coalición Nacional por la Democracia, dirigió una carta al presidente de la OEA, Luis Almagro para que se pronuncie sobre la observación electoral en Nicaragua. Las últimas encuestas de MyR Consultores señalan que más del 80% de la población está a favor de la observación nacional e internacional.