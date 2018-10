FSLN SIGUE LIDERANDO ENCUESTAS

2:01 a.m.

La más reciente encuesta de la firma CID Gallup indica que el FSLN tiene una proyección ascendente ya que pasó de 37% de preferencia en 2007 al 55% en 2016. Por otra parte, el sondeo indica que los dos candidatos opositores mencionados hasta hoy suman, juntos, el 3% de la intención de votos. Es decir que Luis Callejas, postulado a la presidencia por el PLI, aparece con el 2% y Miguel Rosales, quien ha sido mencionado como candidato por el PLC, tiene 1%. Respecto a las organizaciones políticas, el Frente Sandinista (FSLN) es el partido con que más simpatizan los ciudadanos consultados por CID Gallup, sumando el 55% de las preferencias, no obstante se visualiza una masa de un 38% de personas que no se identifica con ninguna organización. El PLI aparece con el 4% de aceptación, mientras el PLC tiene el 3%. CID Gallup preguntó a los encuestados si creían que las elecciones del 2016 pudieran cambiar las cosas en Nicaragua, a lo que dos terceras partes respondieron que las elecciones traerán cambios. El 32% dijo que las cosas cambiarían “algo” y el 30% refirió que el país cambiará “mucho”. El 18% cree que el escenario variará poco, mientras el 11% considera que el sufragio no modificará nada. Fuente:La Primerisima