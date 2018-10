25, Mayo, 2016 25, Mayo, 2016 9:15 a.m. 9:15 a.m.

COSEP CRITICA BUROCRACIA CON PERMISOS FORESTALES

El presidente del COSEP, Jose Adán Aguerri criticó la reciente reforma a la Ley Forestal y Ley Orgánica del poder ejecutivo que dejó al INAFOR bajo la rectoría de MARENA. Según Aguerri, al tener todo centralizado MARENA, la ministra Juanita Argeñal, no tendría la capacidad de firmar más de 33 mil permisos forestales. "La nueva ley es una ley que sentiimos que no fue lo suficientemente consultada" declaró Aguirre. La asociación de reforestadores se quejó porque las actividades para reforestar están paralizadas, debido a la falta de permisos de las municipalidades y del MARENA. Salvador Mayorga de la asociación de reforestadores dicen que para preparar la tierra necesitan los permisos y al no tenerlos estan en riesgo 400 mil arbolitos que estan en viveros esperando para ser plantados. "Otra vez estamos viendo los procesos detenidos, no hay madera, (...) estamos deteniendo los procesos de construcción, de exportación" concluyó Aguirre.