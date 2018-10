25, Mayo, 2016 25, Mayo, 2016 10:10 a.m. 10:10 a.m.

CRISIS EN CIDH PONE EN RIESGO DEFENSA DE DERECHOS HUMANOS

La comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH anunció la salida del 40% de su personal debido a una crisis presupuestaria. Este 31 de julio se les vence el contrato a casi la mitad del personal y no será renovado porque no cuentan con los recursos económicos. El organismo realizó el anuncio a través de un comunicado. Denis Darce de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, califica la situación de preocupante y crítica. La crisis tiene que ver con que muchos Estados han reducido su participación en el aporte de los países que son parte de la Organización de Estados Americanos OEA. La CIDH tiene un presupuesto de 5 millones de dólares financiado por la OEA, de los cuáles solo Colombia, Chile, Argentina, Peru y EEUU han hecho efectivo su aporte, según el periodista Gesell Tobías de la Voz de América, basado en declaraciones que obtuvo del secretario ejecutivo de la CIDH Miguel Alvarez Icaza. Darce advierte que la crisis de la CIDH retrasaría las audiencias que fueron suspendidas durante todo el año, esto sumado al atraso de meses que el organismo tiene. Según Darce, Nicaragua busca quitar legitimidad a las acciones de la CIDH con acciones como ausentarse a la recién pasada audiencia y no girar el aporte que le corresponde como parte de los países que pertenecen a la OEA. Por parte de la CPDH seguirán acudiendo y haciendo uso de los mecanismo que tiene el Organismo en crisis, concluyó Darce.