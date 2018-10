26, Mayo, 2016 26, Mayo, 2016 3:54 a.m. 3:54 a.m.

FALTA DE OBSERVACION ELECTORAL AFECTARA LEGITIMIDAD DEL PROCESO, DICE EX DIPLOMATICO BOSCO MATAMOROS

El ex diplomático durante los gobiernos de Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños, el señor Bosco Matamoros fue invitado al programa de Jaime Arellano en la Nación para discernir sobre las declaraciones del vocero del Departamento de Estado de los Estados Unidos que reiteró la demanda de observación electoral en Nicaragua. Matamoros considera que el pronunciamiento hecho por John Kirby, Vocero del Departamento de Estado durante una conferencia de prensa, fue premeditado, ponderado y consensuado por un Comité. “Este pronunciamiento tiene que haber tenido la autorización previa de los funcionarios de más alto rango en el Departamento de Estado y el asesor para América Latina del Concejo Nacional de Seguridad”, dijo Matamoros, quien considera la intención de tales declaraciones es ver el grado de sensibilidad de Nicaragua ante el tema. Sobre la carta dirigida al secretario general de la OEA dijo que “la carta refleja no sólo la voluntad de un grupo o voluntad política sino la del 80% de nicaragüenses que quieren elecciones libres y transparentes” explicó Matamoros. El ex diplomático dijo que por la falta de observación “va ser afectada la legitimidad de ese proceso y nos va afectar a niveles económicos”, concluyó.