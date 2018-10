26, Mayo, 2016 26, Mayo, 2016 6:11 a.m. 6:11 a.m.

INTUR SE AUSENTA A COMISIÓN DE TURISMO DE LA ASAMBLEA NACIONAL

La comisión de turismo de la Asamblea Nacional se quedó a la espera de la asistencia de Anasha Campbell, co directora del Instituto Nicaraguense de Turismo INTUR para conversar sobre el sector. Según el diputado Pedro Joaquín Chamorro, Campbell no asistió a reuniones que se le convocó, durante el año pasado. De acuerdo a Chamorro durante los encuentros se debe discutir sobre las proyecciones del año, los planes de promoción y los problemas en el sector turismo. Chamorro informó que tampoco asistieron los miembros de la bancada del FSLN, quienes al igual que Campbell no rinden ninguna justificación de la ausencia.