26, Mayo, 2016 26, Mayo, 2016 7:19 a.m. 7:19 a.m.

MAXIMINO RODRÍGUEZ NO ACEPTA CANDIDATURA PRESIDENCIAL

El ex diputado por el PLC, Maximino Rodríguez informó que no aceptará la candidatura presidencial ofrecida por el PLC. Rodríguez considera que ni el PLC ni el PLI tienen interés de ganar las elecciones y trabajar por los nicaragüenses. "No hay voluntad de estos partidos políticos en concretar la unidad y solo se han quedando en la búsqueda de diputaciones", refirió. Ante la decisión de Rodríguez, la Presidenta del partido, María Haydee Osuna declaró respetar la decisión del pre candidato, mientras la Vice Presidenta María Fernanda de Flores de Alemán manifestó no dar por cerrado el tema dado que "hay mucho que platicar y se están viendo otras opciones" anunció.