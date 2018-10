26, Mayo, 2016 26, Mayo, 2016 7:38 a.m. 7:38 a.m.

NO NOS MORIMOS POR ESO, DICE ARCE, RESPECTO A COOPERACIÓN VENEZOLANA

El asesor presidencial Bayardo Arce reafirmó que el gobierno no solo depende de la cooperación venezolana. No nos alegramos cuando un país tiene problemas y más si es un país amigo como Venezuela, pero no nos morimos por eso, porque la economía de Nicaragua es diversificada que no depende de un solo país, aseguró Arce, quien también mencionó desconocer sobre los supuestos despidos en ALBANISA, "no trabajo ahí, no soy miembro" se excusó. Arce declaró que todo sigue igual con Venezuela, aunque considera que Nicaragua nunca ha dependido de ningún país, puesto que tiene cooperación de organismos multilaterales, cooperación del Banco Interamericano de Desarrollo BID, Banco Mundial, Unión Europea, entre otros.