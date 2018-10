PADRE DE XIOMARA PIDE JUSTICIA

“Exijo que si es posible no lo saquen(de la cárcel)” dijo Rito Cruz, padre de Xiomara Cruz que desde la desaparición de su hija aseguró sufrir un martirio junto a su familia. “Yo casi me estaba haciendo como loco” declaró, agregando que tenía la esperanza de encontrar con vida a su hija. Lee también: ENCUENTRAN Y DESENTIERRAN CUERPO DE XIOMARA CRUZ EN CASA DE SU AMIGO “POPO” DE ESTELÍ Cruz declaró que acudió dos veces donde una “profeta” quien le dijo que su hija andaba con un grupo de hombres malos y buenos pero que recibiría una llamada de su parte y volvería en cualquier momento porque supuestamente Xiomara no había salido del país. El padre de la víctima de 22 años dijo no conocer a Rodolfo García alías “popo” quien confesó el día de ayer donde se encontraba enterrado el cuerpo de la joven. Lee también: XIOMARA CRUZ RECIBE CRISTIANA SEPULTURA EN ESTELI “No se que puedo pensar si lo veo en la calle” refirió Cruz, quien se mostró decaído y advirtió que fue militar por mucho tiempo.