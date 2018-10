27, Mayo, 2016 27, Mayo, 2016 5:35 a.m. 5:35 a.m.

CUESTIONAN A CANDIDATO DE PLI POR HACER LO CONTRARIO DE LO QUE PREDICA

No es sano, ni ético dijo Óscar Castillo, director de la Academia de Ciencias e invitado al programa de Jaime Arellano en la Nación, sobre el supuesto proselitismo político que Luis Callejas hizo durante una inauguración de una obra pública en Wiwilí, Nueva Segovia. La acusación se hizo pública tras publicación de La Prensa: “Durante el evento el candidato presidencial dijo, tras presentarse ante centenares de pobladores de Wiwilí, Nueva Segovia, que “la libertad, la honradez, el trabajo y justicia son principios innegociables” que los pondrá en práctica en su gobierno”, recoge la nota de prensa” Pese a que Castillo no justifica la acción, defiende que “no sabemos en qué condición lo invitaron” y en dependencia de eso no es delito electoral, aseguró. Si se le invitó en calidad de invitado no ve el problema, sin embargo Castillo hace el llamado a no aprovecharse de la obra pública para campaña. De haber sido intencionada la afirmación de Callejas, Castillo advierte que el PLI perdería el derecho moral de reclamarle al gobierno. El invitado también cuestionó la actitud de los nicaragüenses, que según él “ven como altruista a los alcaldes cuando gestionan obras sin embargo es su deber como funcionario” afirmó.