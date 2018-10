EL REAL MADRID GANA LA CHAMPIONS EN PENALTIS

El Madrid se puso por delante en la primera parte gracias a un gol de Sergio Ramos en un saque de falta botado por Kroos. El lanzamiento del alemán lo prolongó Bale, de cabeza, y llegó a los pies del defensa español que, como ya hiciera en 2014, volvió a anotar en una final. El conjunto de Zidane se mostró muy superior en los primeros 45 minutos, ya que antes del gol de Ramos, Casemiro tuvo la oportunidad de adelantar a su equipo con un remate a bocajarro que despejó con habilidad Oblak. El Atlético pareció sorprendido por la intensidad de los blancos, y hasta el tramo final de la primera mitad, y ya con el marcador en contra, no logró acercarse a la portería de Keylor Navas.

