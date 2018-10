ACTITUD DE GOBIERNO ANTE CRISIS DEL SECTOR CÁRNICO ES PRUDENTE, ASEGURA CAIRO AMADOR

Cairo Amador, invitado al programa Jaime Arellano en la Nación, indicó que la tardanza del gobierno para imponer medidas restrictivas a Honduras responde a la prudencia. “El segundo socio comercial de Nicaragua es Centroamérica. Los pasos deben de ser prudentes” sugirió. Según Amador el gobierno ha tomado posiciones serias cuando ha sido necesario, un ejemplo de ello para el entrevistado son las medidas que ha puesto para el comercio de huevos “algunos hasta traen fecha de vencimiento” específicó, en referencia a las acciones que está tomando el gobierno para detener el contrabando de huevo hondureño. 100% Noticias recomienda: POLICIA INSPECCIONA TRAMOS QUE VENDEN HUEVO CONTRABANDEADO Aunque aceptó que no es lo más eficiente no responder la demanda del sector cárnico sobre imponer medidas restrictivas a Honduras, para Amador “Es una forma de actuar ante una posible crisis”. Sobre los partidos políticos Durante el programa también se debatió sobre la situación de los partidos y sus candidatos presidenciales. Para el analista político, Luis Caellejas es quien tiene más ventaja puesto que ha oficializado la candidatura por el PLI mucho antes que los otros. También consideró que dentro de ese partido liberal no hay conflictos de indecisión por el candidato presidencial como es el caso del PLC. 100% Noticias recomienda: PLC NO RESPALDÓ CANDIDATURA DE MIGUEL ANSELMO ROSALES A la pregunta de si el liberalismo va desaparecer, por el reducido número de simpatizantes según la última encuesta (menos del 10% entre ambos partidos), Amador considera que se pueden reestructurar y mostrar capacidad de resilencia para recuperarse o volver al “cementerio político” como puede pasar con cualquier otro partido. Rosario Murillo como posible fórmula de Daniel Ortega sería un complemento, según Amador que considera a la primera dama como una figura que ha sabido llenar espacios y representar sectores, en cambio Halleslevens no ha tenido presencia político, aseguró. 100% Noticias recomienda: ROSARIO MURILLO SIN IMPEDIMENTO LEGAL PARA SER COMPAÑERA DE FORMULA DEL PDTE. ORTEGA