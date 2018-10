30, Mayo, 2016 30, Mayo, 2016 5:30 a.m. 5:30 a.m.

EXPORTACIONES CAEN UN 16%

De 90 productos de exportación, 60 de ellos tienen problemas, a tal punto que se dejó de percibir unos 300 millones de dólares. Según el economista Mario Arana, ex presidente del Banco Central de Nicaragua; las tendencias de los precios no han sido favorables para nuestro país, esto se evidencia en la intención de exportación del primer cuatrimestre 2016, en donde hay una caída de alrededor de 16%. Esto tiene un impacto en la economía, por tal razón es necesario centrarse en la promoción de una agroindustria con énfasis en el valor agregado de los productos, y la manera de integrar la producción, tanto vertical como horizontalmente de la cadena de valor. Arana recomienda invertir en innovación y diversificar los rubros de exportación, generando valor agregado a los productos, y mejorar la competitividad del país; y de esa manera defender la posición exportadora del país en el mercado global. Además afirma que existen rubros con potencial para generar mejores ganancias, como el café robusta, la palma africana o el cacao; y estos pueden ser la alternativa para mantener el sector exportador y recuperar tasas de crecimiento. Los productos de exportación tradicional de Nicaragua han sufrido caídas, sin embargo, si se realiza una diversificación de su industria no se sufriría el impacto. El economista ejemplifica a través de una empresa exportadora de maní en cáscara, que ahora se dedica a venderlo blanqueado , y la cáscara la convierte en aceite, maquilan para otras marcas y generan nuevas presentaciones colocándola en diferentes mercados. Arana asegura que es necesario volver a pensar estrategias, buscar asesoramiento, observar el mercado y las innovaciones que podrían generar un mejor valor a los productos.