31, Mayo, 2016 31, Mayo, 2016 1:10 p.m. 1:10 p.m.

ACUSAN A NOEMI PAVON POR NO DAR CUENTA DE 200 MIL DOLARES

La periodista Tamara Montes aclaró hoy que mantiene una demanda por rendición de cuentas y una querella por injurias y calumnias contra la ex proveedora del Estado Noemí Pavón desde hace año y medio y que su caso nada tiene que ver con la denuncia que Pavón hizo contra el Secretario municipal Fidel Moreno. Montes aseguró que en marzo del 2014, Pavón la buscó para que formaran la empresa Nicaragua Tours Adventures, NTA, cuyo giro era realizar altares en la avenida Bolívar y otros servicios de entretenimientos entre ellos una caravana navideña que montó un canal de TV y una compañía de teléfonos. Según Montes en los meses que duró la sociedad, logró contabilizar 200 mil dólares en concepto de los trabajos realizados y del cual no les rindió cuentas. Las diferencias entre las socias ahora se dirimen en los juzgados de Managua donde Montes y la también socia Karla Espinales, la demandaron porque en vez de pagarles, les terminó cobrando porque la empresa estaba supuestamente en quiebra. Montes reiteró que no tienen ningun tráfico de influencias y no quiere que su caso que es una demanda entre dos ex socias se politice. “No nos ha querido pagar”, dijo Montes Aquí el relato de Tamara Montes en el programa 100% Entrevistas con Lucía Pineda Ubau. https://www.youtube.com/watch?v=7MP31kj_B5c