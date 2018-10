01, Junio, 2016 01, Junio, 2016 4:14 a.m. 4:14 a.m.

SISMOS DE ESTE MARTES ESTÁN RELACIONADOS A SISTEMA DE FALLA DE LAS COLINAS Y LAS JAGUITAS

Los movimientos telúricos de la tarde del martes 31 de mayo están vinculados al sistema de fallas de Las colinas y Las Jaguitas. "El sismo que se dió en el pacífico podemos relacionarlo a la subducción" afirmó el geólogo que significa el deslizamiento del piso oceánico sobre la Placa Caribe, "que es donde estamos" precisó el experto. Rodríguez también informó que el Volcán Masaya está en erupción. “El magma está subiendo y bajando, está con alta presión y eso hace que se produzca la sismisidad, en todo su sistema”, dijo. Este miércoles se han registrado 3 sismos de baja magnitud. El experto coincide con las declaraciones de Rosario Murillo al decir que aún no se trata de un enjambre sísmico pues los movimientos no han ocurrido seguidos ni han sido de la misma magnitud. En referencia al volcán Masaya dice que “Esta zona es inestable, muy probable sigan sucediendo. De magnitud pequeña pero muy somero por eso se sintió. Generalmente no los vamos a sentir”.