02, Junio, 2016 02, Junio, 2016 5:58 a.m. 5:58 a.m.

VIOLETA GRANERA ES FÓRMULA PRESIDENCIAL DEL PLI

Violeta Granera aceptó ser fórmula de Luis Callejas por la Coalición Nacional por la Democracia que lidera el Partido Liberal Independiente. La decisión se dio a conocer en una conferencia de Prensa convocada por la organización. Granera en su discurso reconoció el valor de Callejas y la Coalición por haber decidido seguir adelante en el proceso electoral. "Yo no tolero la injusticia pero también anhelo que podamos vivir en armonía", dijo. Agregó que siempre ha estado comprometida con el bien y el enfoque de Derechos Humanos desde organizaciones de la Sociedad Civil, Sobre esto último informó que su decisión fue personal y no está vinculada a ningún organismo. "Me siento muy contenta, espero poder servir a Nicaragua en este momento histórico y en esta condición" concluyó.