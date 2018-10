ENJUICIARÁN A EX TÉCNICO DE NICACELL

La Juez tercero local penal de Managua, Nalía Ubeda aceptó la acusación en contra de Mauricio Martínez en prejuicio de Ricardo Mayorga, quien argumentó que el ex boxeador robo un celular smarphone. El ex boxeador sostiene la versión de que él nunca se robó el celular, pese a que hay un video facilitado a los medios de comunicación donde se observa como éste oculta el teléfono en su calzoneta. En defensa Mayorga dijo que el video está cortado y manipulado. El Juicio será el 28 de junio a las 10: am. La defensora de Martínez, Keyla Largaespada sostuvo que esto es "crónica de una muerte anunciada" dado que el boxeador "tiene padrinos, entre ellos el presidente". Largaespada afirmó que no hay razones para que se diera trámite porque supuestamente no reúne los requisitos. De acuerdo a Largaespada se trata de cortinas de humo para desviar la atención de los hechos verdaderos.