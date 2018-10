DIPUTADO ZAPATERO ACLARA QUE YA NO ES SOCIO DE CALZADOS ALEX

Calzados Alex fue acusado de incumplimiento en la entrega de calzado al Ministerio de Educaci

ón con quienes supuestamente contrajo un contrato para entregar

604,733 pares de Zapatos escolares, para estudiantes de familias de los Municipios más pobres del país.

Alejandro Delgado, conocido como diputado Zapatero aclaró que ya no es socio de Calzado Alex, proveedor del Ministerio de Educación MINED, por ello no "puede comentar sobre una empresa de la que ya no soy parte" dijo. Delgado consideró "una aberración jurídica"que lo consideren como socio de la empresa. Su argumento gira en torno a la falta de tiempo debido a la política. "Desde que nos metimos a la política evidentemente nos apartamos del negocio" reiteró.Lee también: MINED DENUNCIA A CALZADOS ALEX S.A POR INCUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE ZAPATOS ESCOLARES El diputado declaró que nunca se ha beneficiado de los contratos públicos y alegó que no se había presentado a la Asamblea Nacional porque estaba de subsidio.