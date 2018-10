MISS MUNDO 2014 ANUNCIÓ EN FACEBOOK QUE SIGUE BATALLANDO CONTRA EL CÁNCER

9:14 a.m.

Yumara López, Miss Mundo 2014 reveló que sufrió una recaída del cáncer que padece. El anuncio lo hizo a través de su cuenta de Facebook donde pide oraciones y solidaridad.

“Amigos nuevamente vengo a pedirles con amor que me ayuden a salir adelante, seguir teniendo fe y fortaleza inquebrantable para seguir batallando contra el cáncer, ya que últimamente he desmejorado mucho de salud sin saber el motivo de todo esto”, escribió la reina de belleza, de 22 años.

La embajadora de la belleza admitió que no le gusta ser la vocera de malas noticias, pero en este caso era necesario.

“No me gusta ser la vocera de malas noticias ni tristezas, pero si me atrevo a pedirles esto con el alma es porque realmente lo necesitamos y sabemos que sus palabras y oraciones tienen poder ante Dios y nuestra vida”, añadió la ex Miss.

Inmediatamente los comentarios de sus amigos, seguidores y admiradores, no se hicieron esperar, ante la dolosa noticia. "Espero te recuperes de esta dura lucha. Te apreciamos mucho y creemos que Dios te dará las fuerzas que necesitas para vencer la enfermedad", escribió una seguidora.

