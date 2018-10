03, Junio, 2016 03, Junio, 2016 2:31 a.m. 2:31 a.m.

VIDAURRE ACUSA AL CSE DE COMETER IRREGULARIDADES

De “irregular, ilegal, arbitrario” calificó el político Noel Vidaurre Arguello la convocatoria que hizo el Consejo Supremo Electoral a las cuatro facciones del PLI para que presentaran sus ternas para integrar los Concejos Electorales Regionales CER y departamentales CED. Las cuatro facciones del PLI lideradas por Montealegre, Berrios, Reyes y Valladares presentaron las ternas el pasado 25 de Mayo ante el CSE. Este viernes el poder electoral dará a conocer cómo quedan integrados los CED Y CER. Vidaurre durante el programa Jaime Arellano en la Nación sostuvo que el CSE “comete una irregularidad desde que notifica a tres facciones a que participen y notifiquen los miembros de los concejos departamentales y regionales”. Según el doctor la convocatoria del órgano electoral pretende crear confusión, desánimo en la población al igual que diferencias internas en los partidos. Recordó que la ley electoral dice que “no pueden participar quienes no tienen personalidad jurídica” La tarde de este jueves la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia notificó al poder electoral una resolución que ordena a no realizar nombramientos en las estructuras del Consejo Electoral Departamental, ni Regional al Partido Liberal Independiente en sus cuatro facciones, hasta que no se dicte una sentencia sobre la personería jurídica que reclaman.