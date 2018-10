04, Junio, 2016 04, Junio, 2016 8:32 a.m. 8:32 a.m.

CARLOS ALFARO ES UNA MUESTRA DE EMPRENDIMIENTO QUE EL CONICYT POTENCIÓ

El primer Diplomado: Gestión de la Innovación para Pymes, impulsado por CONICYT desarrolló el liderazgos de pequeños empresarios, según el emprendedor Carlos Alfaro Alemán, quien participó del proceso de formación. Alfaro se mostró agradecido y admitió que no fue fácil emprender su negocio que ahora tiene 10 años. Gracias al diplomado fue capacitado en el uso de herramientas contables, tecnológicas, de mercadeo, útiles para los procesos productivos. "Era una gran oportunidad dentro del gremio textil la que el CONICYT nos dio (...) la tecnología no ayuda porque los conocimientos tecnológicos nos dan algo más vivo" afirmó. La empresa de Alfaro se encarga de la producción de piezas textiles con diseños únicos y divertidos a las cuales integra el toque del buen nica. "Desde 2007 me interesó el área textil, siempre me ha gustado las modas, he diseñado mis propias diseños" dijo Alfaro quien se declara apasionado de lo que hace. El joven comentó que CONICYT les da seguimiento mediante capacitaciones para mantenerlos incentivados. Aunque reconoció que el proceso de crecimiento empresarial se complica por los altos costos de las maquinarias industriales, indicó que lo más importantes es la determinación, las buenas ideas, la innovación y la competitividad.