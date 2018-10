06, Junio, 2016 06, Junio, 2016 4:29 a.m. 4:29 a.m.

LAMENTAN MUERTE DE NOEL AREAS, EX MANAGER DE SELECCION NACIONAL

1 DE 2 2 DE 2

Figuras del béisbol nacional sienten la muerte del ex manager de la Selección Nacional de Béisbol de Nicaragua, Noel Areas, quien falleció este domingo por la noche, a causa de un paro cardíaco que sufrió tras semanas de estar internado por problemas de salud en el hospital Bautista de Managua. Areas era "alguien muy valioso, el mejor manager del mundo" según Nemesio Porras, Presidente de FENIBA, quien considera a Noel, una "de esas personas que van hacer falta". De acuerdo a Porras el ex manager de la selección de beisbol tenía mucha agilidad para dirigir, dar oportunidades a los jugadores. "El último manager que trajo medallas al país. Podríamos pasar todo un día hablando de su vida e historia" declaró a 100% Noticias el ex pelotero. Para el cronista deportivo Moisés Ávalos, el ex manager fue un hombre querido que dejó un gran legado a Nicaragua. Según el periodista la mitad del salón de la fama pasó por manos de Areas. Ávalos lo recuerda como un hombre servicial, respetuoso, serio y que sabía manejar los diferentes carácteres de los peloteros. "Con la Prensa deportiva nunca se le conoció reclamos de la Prensa", dijo Ávalos quien explicó que el ex manager siempre daba declaraciones sin importar cuales fueran los resultados de los juegos. https://youtu.be/wp05kqPL3a8