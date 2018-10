07, Junio, 2016 07, Junio, 2016 4:01 a.m. 4:01 a.m.

COSEP: "FORTALECIENDO LA INSTITUCIONALIDAD Y LEGITIMIDAD DEMOCRATICA"

El Consejo Superior de la Empresa Privada conforme su responsabilidad gremial empresarial con la Democracia y la Economía, y ante los últimos eventos referidos al proceso electoral, hace del conocimiento de la opinión pública su posición al respecto: 1. Desde que asumimos nuestra responsabilidad y compromiso con nuestras organizaciones y con nuestro país nos propusimos, y así lo refleja nuestra Agenda COSEP 2009, un compromiso para impulsar la institucionalidad y el desarrollo económico y social de nuestro país. 2. En ese contexto planteamos que era indispensable consensuar una agenda económica de país que permitiera enfrentar en mejores condiciones los retos y oportunidades de crecimiento y desarrollo, evitando que la agenda política partidaria se impusiera sobre las demandas económicas y sociales de los nicaragüenses, convencidos que había que priorizar la agenda económica y no solo la agenda política. 3. El desafío de todos los nicaragüenses debe ser aumentar la riqueza y bienestar del país. Nuestro objetivo debe ser construir una Nicaragua prospera y democrática. Por décadas la falta de diálogo y tolerancia han provocado recurrentes crisis políticas que han afectado al país y que han resultado en que los nicaragüenses todavía tengamos un país empobrecido y desigual. 4. El dialogo promueve la paz, la tolerancia a la diversidad, el fortalecimiento del sistema democrático y la estabilidad económica y social. Tal como lo expresamos durante el discurso del Día del Empresario del año 2013 “Para el sector privado la defensa del diálogo es prioritario, por ser este el más importante de los consensos alcanzados por la nación nicaragüense y el más demandado por la sociedad en su conjunto”. 5. En la víspera de un nuevo periodo electoral no podemos ignorar que venimos de procesos electorales cuestionados de legitimidad que afortunadamente no desembocaron en crisis políticas severas e irreversibles, pero que afectaron la imagen electoral de nuestro país. Lo cual nos impone la obligación a todos los ciudadanos y Poderes del Estado a actuar con responsabilidad y bajo el marco de la Constitución y las leyes, es decir, con legalidad en este proceso electoral de noviembre próximo. 6. En este contexto creemos que se debe restaurar la credibilidad democrática ante la comunidad nacional e internacional, por los constantes reclamos de transparencia de los procesos electorales, y para ello se debe de trabajar en consenso, para que este y los próximos procesos electorales se desarrollen bajo una administración electoral imparcial y transparente a través de autoridades creíbles y bajo la supervisión nacional e internacional de dichos procesos. En correspondencia con lo expuesto el Cosep, insta a: I. Que la Corte Suprema de Justicia, y en particular la Sala Constitucional resuelvan en forma definitiva los Recursos de Amparo pendientes que interpusieron los representantes legales de facciones del PLI, y con ello se deje de estar afectando el proceso y calendario electoral provocando una crisis política innecesaria. II. Que el Consejo Supremo Electoral, una vez resuelto los recursos por la CSJ, proceda a nombrar y juramentar a la mayor brevedad los cargos en suspenso que por derecho propio, conforme lo establece el Art. 16 de la Ley Electoral vigente, corresponde a la fuerza política que quedó en segundo lugar en las últimas elecciones generales del año 2011. III. Que el Consejo Supremo Electoral conforme sus atribuciones legales definidas en el Art. 10, numeral 8 reglamente la acreditación y participación correspondiente a los observadores nacionales e internacionales del proceso electoral, respondiendo así también a la demanda de una gran mayoría de nicaragüenses de todas las ideologías políticas de nuestro país. IV. Que el Poder Ejecutivo apoye y respalde las actuaciones de los otros Poderes del Estado que apunten a garantizar legalidad y legitimidad al proceso electoral; así como todas las solicitudes y demandas legítimas de la sociedad civil y la ciudadanía que permitan fortalecer nuestro sistema democrático. V. Que todos los nicaragüenses participemos activa y cívicamente en el proceso electoral y hagamos uso de nuestro derecho constitucional de decidir libremente en la construcción y perfeccionamiento de nuestro sistema económico, político, cultural y social de la nación a través de elegir por sufragio universal, igual, directo y secreto a nuestros representantes para gobernar y legislar en nuestro país. En Cosep creemos que así como el diálogo entre el sector privado y el gobierno ha fortalecido la institucionalidad económica, es el diálogo político el complemento para consolidar plenamente una nación próspera y democrática. Managua, seis de junio del año dos mil dieciseis.