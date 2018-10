07, Junio, 2016 07, Junio, 2016 9:14 a.m. 9:14 a.m.

NO ADMITEN RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR EL PLI

El Partido Liberal Independiente PLI presentó un recurso de reposición ante la dirección de atención a partidos políticos del Consejo Supremo Electoral (CSE), luego que este poder del estado notificara les notificara abstención de presentar ternas para los consejos electorales municipales. Según Eduardo Montealegre, Presidente del PLI la decisión del CSE es ilegal y absurda, porque "Lo único que le ordenó fue no nombrar a los representantes del PLI a los Concejos Electorales Departamentales CED" informó el PLI a través de una nota de prensa. Según la nota de prensa cuando el notificador del partido fue a interponer el recurso legal no se lo recibieron, el sub director de partidos políticos argumentó que no podían recibir ningún escrito del PLI mientras la CSJ no se pronunciará sobre la supuesta litis. Lo que Montealegre considera un impedimento a la Coalición Nacional por la Democracia CND, confirma el miedo de Ortega, documenta la nota. La CND promete seguir en la lucha.