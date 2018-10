07, Junio, 2016 07, Junio, 2016 10:27 a.m. 10:27 a.m.

PLI DARÍA LEGITIMIDAD A ELECCIONES, DICE AGUIRRE SACASA

Francisco Aguirre Sacasa esta mañana expuso una teoría sobre la legitimidad de las elecciones, en el programa Jaime Arellano en la Nación. Como de costumbre en el espacio se comenta sobre la coyuntura y las últimas noticias respecto al proceso electoral en Nicaragua. Tras el anuncio del Pdte Ortega de no permitir observación electoral, Sacasa consideró en una ocasión anterior que la decisión se remonta a un miedo por eventos del pasado, cuando Ortega permitió observación y fue despojado del poder por Violeta Barrios de Chamorro en los noventas Ahora, Sacasa considera que Ortega necesita del PLI, un partido con quien competir para que certifique su triunfo en las próximas elecciones de Noviembre. "Que no me digan que hay robo porque participaron" dijo, el ex canciller sería el pensamiento de Ortega ante el gane.