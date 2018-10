08, Junio, 2016 08, Junio, 2016 2:54 a.m. 2:54 a.m.

GRANERA Y CALLEJAS "ENCAUSADOS A LUCHAS CIVILES" ASEGURAN

“El gusto que no le vamos a dar a Daniel Ortega es de adueñarse del país, de los votos, de la vida", dijo enérgicamente Violeta Granera, candidata a la Vice Presidencia de la República en fórmula con Luis Callejas, candidato presidencial por el Partido Liberal Independiente (PLI). Ambos comparecieron en el programa Jaime Arellano en la Nación de este miércoles. La fórmula del PLI dijo que asumen un reto “encausados a la lucha cívica”, según Luis Callejas, quien asegura que el poder debe utilizarse para servir, no para servirse de él. De acuerdo a Callejas la "fórmula explosiva" que conforma con Granera se enfocará en promover la educación en primera instancia, derrocar la Ley 840 del Canal interoceánico , independizar los poderes del Estado y conseguir la democratización en el país. Por su parte Granera recordó que su lucha por contribuir a los grandes cambios en el país, siempre se enfocaron en incidir en los ciudadanos desde la sociedad civil, estrategia que pretende replicar desde el gobierno. "Yo no soy mujer que asume causas perdidas, si débiles, siempre débiles" declaró la candidata a vice presidenta, en relación a aceptar la candidatura en lo que ella considera un contexto difícil. "Sino logramos resolver este conflicto vamos a tener resultados que no logramos ni preveer". advirtió.