CORTE DICTA SENTENCIA SOBRE LITIS DEL PLI

La Dirección General de Comunicación de la Corte Suprema de Justicia informa que el día de hoy ocho de junio a las diez y treinta horas, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo ha dictado sentencia que resuelve la litis planteada en el caso del Partido Liberal Independiente, resolviendo los cuatro recursos de amparo que se habían presentado en contra de las dos resoluciones dictadas el ocho de febrero y el once de febrero del año dos mil once por parte del Consejo Supremo Electoral, que en ese entonces había reconocido al Comité Ejecutivo Nacional presidido por el Ingeniero Indalecio Aniceto Rodriguez Alaníz. En dicha sentencia, la Sala Constitucional declara que Ha Lugar a los cuatro recursos de amparo presentados por: ROLANDO ENRIQUE PRADO SEQUEIRA, en representación del DR. VIRGILIO ABELARDO GODOY REYES; por VALMORE JOSÉ VALLADARES GARCÍA; por JOSÉ VENANCIO BERRÍOS SÁENZ y por PEDRO EULOGIO REYES VALLEJOS, en contra de los entonces Magistrados del Consejo Supremo Electoral Señores: ROBERTO RIVAS REYES, Presidente; MARISOL CASTILLO BELLIDO, JOSE LUIS VILLAVICENCIO ORDOÑEZ, RENE HERRERA ZUÑIGA, EMILIANO ENRIQUEZ LACAYO, JOSE BOSCO MARENCO CARDENAL, LUIS BENAVIDEZ ROMERO y JULIO CESAR OSUNA RUIZ; en relación a las Resoluciones: 1) De las once treinta minutos de la mañana del ocho de febrero de dos mil once, y 2) De las doce y treinta minutos de la tarde del quince de febrero de dos mil once, que en ese entonces habían reconocido al Comité Ejecutivo Nacional presidido por el Ingeniero Indalecio Aniceto Rodriguez Alaníz. Así mismo, la sentencia reconoce como único Consejo Ejecutivo Nacional del Partido Liberal Independiente, el electo en Asamblea Delegataria del día veintisiete de febrero de año dos mil once, conformado por: Presidente Nacional: ROLIN BELMAR TOBIE FORBES (qepd); Primer Vicepresidente:PEDRO EULOGIO REYES VALLLEJOS; Segundo Vicepresidente: SILVIO RENE BOLAINEZ CASTILLO; Tercer Vicepresidente: JOSE ADAN RODRIGUEZ CASTILLO; Secretario General: MARIO JOSE ASENCIO FLORES; Primer Vicesecretario General: URIEL ARCENIO MANTILLA DELGADO; Segundo Vicesecretario General: ARTURO CUADRA ORTEGARAY; Tesorero: ISIDRO GUADALUPE TERCERO CENTENO; Vicetesorero: MAGDA DEL CARMEN REYES LOPEZ; Fiscal General: FRANCISCO JAVIER LUNA VALDIVIA; Primer Vocal: WILLIAM HONDOY REYES; Segundo Vocal: AGUSTIN ACEVEDO LARIOS; Tercer Vocal:ULISES SOMARRIBA JARQUIN; Cuarto Vocal: JORGE ALEJANDRO GAITAN SANCHEZ; Quinto Vocal: JOSE DEL CARMEN ALVARADO RUIZ; Sextgo Vocal: CARLOS ALBERTO MORALES RIVERA; Séptimo Vocal:JUAN MANUEL GUTIERREZ VASCONCELOS. La sentencia agrega que por haber fallecido el Señor ROLIN BERMAR TOBIE FORBES, asume la Presidencia de dicho partido el Primer Vicepresidente, Señor PEDRO EULOGIO REYES VALLLEJOS, quien a partir de esta sentencia ostenta la representación legal del Partido Liberal Independiente. Por último, la sentencia insta al Consejo Supremo Electoral a adecuar el Calendario Electoral del proceso electoral general del presente año, en atención a los efectos de la presente Sentencia, debiendo ordenar al Comité Ejecutivo Nacional del PLI, reconocido en esta, que convoque a la mayor brevedad posible la Convención Nacional, o a quien haga sus veces en receso de esta, respetando los Acuerdos de Unificación del PLI, suscritos el 19 de octubre del año dos mil diez, y los Estatutos del Partido Liberal Independiente.- Managua, 8 de Junio de 2016.