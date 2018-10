08, Junio, 2016 08, Junio, 2016 10:34 a.m. 10:34 a.m.

NO HAY INDICIOS DE UNA ERUPCIÓN EN VOLCÁN MASAYA

La deformación de la corteza volcánica es uno de los tantos parámetros que se miden y se monitorean dentro del desarrollo y etapa eruptiva de un volcán, dijo el geólogo Eduardo Mayora al ser consultado por 100% Noticias, sobre la información emitida ayer por el Servicio Geológico de Los Estados Unidos sobre la situación del volcán Masaya. Según el experto, la valoración hecha por esta organización, la ubicación de la deformación del volcán, concuerda con la de la comunidad Piedra Quemada, es allí donde en los años 90, un grupo de franceses localizaron anomalías en la zona debajo de carretera del lugar. El volcán Masaya presenta sismicidad, aumento de temperatura, variación en la emisión de gases y ahora deformación terrestre de tres centímetros en el suelo, según informe, pero Mayorga expresa que tres centímetros es muy poco en comparación con deformidades en otros volcanes de América Latina. En las medidas de prevención que deban tomarse, el geólogo indica que es mejor pecar de prevenidos, y no de confiados, por lo que ve de buena manera la actualización de un mapa de desastre. No hay porqué alarmarse, ni cerrar el parque, el volcán no hará erupción de manera súbita, es normal, estamos siguiendo un proceso que está siendo estudiado, por el momento no hay indicios de una erupción, señaló.