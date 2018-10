OSCAR ARIAS ABOGA POR OBSERVACIÓN ELECTORAL EN NICARAGUA

Aceptar la presencia de observadores electorales en los próximos comicios en Nicaragua, fue lo que dijo este jueves Oscar Arias, ex presidente de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz. Arias expresó que en material electoral, Nicaragua ha retrocedido, por lo que formuló un llamado a firmar su adhesión a un documento que el Movimiento por Nicaragua pretende llevar a la OEA, con el fin de rechazar la decisión de Daniel Ortega de no permitir la observación internacional. Esta es la segunda manifestación que un líder internacional hace sobre las elecciones nicaragüenses, después que el ex presidente Jimmy Carter lo hiciera a través del Centro Carter, éste lamentó la negativa del mandatario nicaragüense. El Premio Nobel, también indicó que invitará a otros gobernantes y ex presidentes latinoamericanos a adherir al llamado para que Nicaragua admita en las elecciones del 6 de noviembre la observación electoral internacional. Arias firmó el documento en San José, Costa Rica. Fuente: EcoDiario.es