10, Junio, 2016 10, Junio, 2016 5:37 a.m. 5:37 a.m.

TERREMOTO FUE DE 6.3 DICE INETER QUE NO DESCARTA TENGA RELACION CON ACTIVIDAD DEL VOLCAN SAN CRISTOBAL

None

Autoridades de INETER informaron esta mañana que el terremoto de anoche fue de 6.3 de magnitud a 4 kilómetros de profundidad en Puerto Morazán. Inicialmente el movimiento telúrico fue medido en 6.1 de magnitud. El asesor en sismología Wilfried Strauch no descartó que el terremoto y las réplicas tengan relación con la actividad del volcán San Cristóbal que pudieron haber influenciado las fallas ubicadas a 40 kilómetros del volcán. “Es probable, es posible que tengan relación, los especialistas investigan qué está pasando…se evalúan los registros de actividad”, dijo Strauch en conferencia de Prensa en SINAPRED. El epicentro del terremoto fue en una zona no muy poblada y por eso no causó daños tan catastróficos como los que vivieron los Managuas en 1972, aclaró Strauch. El especialista informó que la falla que causó terremoto está inclinada al Golfo de Fonseca y es uno de los movimientos más fuertes que se ha registrado en tierra firme en el país. Por su parte Fidel Moreno, secretario general de la Alcaldía de Managua explicó que se activó el sistema de emergencia para 13 municipios de Chinandega y que las réplicas han sido muchas y superiores a 4 y 5 escala Richter.