10, Junio, 2016 10, Junio, 2016 11:16 a.m. 11:16 a.m.

INGENIEROS SUGIEREN REVISAR CONSTRUCCIONES COLONIALES

Ingenieros de la Universidad de ingeniería UNI, sugirieron revisar el estado de las construcciones de estructuras de la época colonial principalmente de Leon y Granada. Según el Ingeniero Murilio Reyes se tienen que realizar trabajos de reforzamiento para preservar el patrimonio cultural. Armando Ugarte, esta mañana dijo a 100% Noticias que viajarìa a las zonas afectadas por el terremoto para evaluar el estado de las viviendas. Las viviendas de Occidentes se caracterizan por construirse a base de adobe, madera y piedras. "Este tipo de construcciones son altamenta vulnerables, debido al material no es capaz de soportar una carga lateral" dijo Ugarte. El ingeniero reitero que dichas viviendas no están preparadas para resistir un sismo de esta magnitud. "Si el sismo se ha producido en las cercanía de León y Chinandega seguramente los daños serían graves" advirtiò. Ugarte coincide con Reyes en el reforzamiento de las viviendas tradicionales "no habla de botarlas porque es patrimonio", declarò.