FISCALÍA SE PRONUNCIARÁ SOBRE DETENCIÓN DE ESTUDIANTE MEXICANO

Este domingo a las 10 de la mañana el Ministerio Público se referirá al caso del universitario mexicano Jobany Torres, detenido en el país desde el 1 de Junio. La convocatoria se hace en medio de una repatriación que se haría este sábado pero que no se ejecutó. “A pesar del operativo establecido para que dicha repatriación se realizara el día de hoy, no fue presentado en el aeropuerto”, fue lo que informó la Secretaria de Relaciones Exteriores de México, a través de un comunicado, al referirse al estudiante mexicano que mantienen detenido las autoridades nicaragüenses. México hizo las gestiones para conocer el estado físico y situación jurídica del detenido para brindarle asistencia y protección, pero hasta el momento eso no ha sido posible para los mexicanos. El detenido es estudiante de la Universidad Autónoma de Zacatecas, estaba en Nicaragua realizando prácticas profesionales en la empresa Hemco. México pide a nuestro país que se respete la integridad del estudiante. La Cancillería y la embajada de México lamentaron que la repatriación no haya ocurrido, señalando que se trata de un derecho protegido por la convención de Viena de relaciones consulares; sin embargo continuarán insistiendo, expresó Relaciones Exteriores de ese país. Fuente: 100% Noticias / La Jornada.