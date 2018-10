14, Junio, 2016 14, Junio, 2016 7:24 a.m. 7:24 a.m.

OPCIONES AMIGABLES PARA COMBATIR LA BROCA EN LAS PLANTACIONES DE CAFÉ

Mireille Vijil en su finca produce café sin necesidad de usar agroquímicos. Es productora de café orgánico proveniente de una finca en Las nubes, El crucero. Vijil utiliza trampas para eliminar la broca.Ubica dentro de botellas plásticas con aberturas una jeringa con metanol, etanol y café, la mezcla hará que la broca llegue hasta el recipiente y quede atrapada dentro hasta caer al fondo del plástico donde le espera agua y jabón inoloro. Dichas trampas son ubicadas cada 14 metros, distancia que es capaz de desplazarse una broca. Para vijil la alternativa es amigable con el ambiente, en cambio para Aura Lila Sevilla, productora cafetalera de Matagalpa no es suficiente. Sevilla reconoce que las trampas son efectivas pero no cuando se trata de fincas de gran extensión, sumado al cambio de clima que según la productora hace más fácil la propagación del insecto. "En reuniones con el gobierno nos hemos comprometido a uso racional solo en fincas grandes donde es incontrolable (la broca)" dijo Sevilla, en referencia a usar Endosulfán, un insecticida cuyo uso está prohibido desde 2012. Al momento los productores que usaban insecticida reportan 20% de afectaciones en las plantaciones de café por carencia del mismo. Vijil no concibe los permisos de uso nuevamente. "Aquí no es posible que estemos pidiendo que regrese" dijo, tras mencionar los daños que ocasiona en los mantos acuíferos y en la salud humana.