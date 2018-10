14, Junio, 2016 14, Junio, 2016 7:52 a.m. 7:52 a.m.

ADMITEN RECURSO DE ACLARACIÓN QUE INTRODUJO MONTEALEGRE

La admisión del Recurso de aclaración que introdujo la asesoría legal de Eduardo Montealegre ante la Corte Suprema de Justicia les da esperanzas para que el poder judicial revierta la sentencia que entrega la personería jurídica a Pedro Reyes. La sala constitucional congeló por 72 horas la entrega de una certificación que solicitó el ahora representante legal del PLI Pedro Reyes. Durante ese periodo tendrían que resolver el recurso de aclaración que solicitó Montealegre. Para Reyes la aclaración no toca el fondo de la sentencia por lo que no teme perder las llaves del partido que recién se le entregó la Sala constitucional. "Esta sentencia de aclaración no cambia el fondo del asunto, o sea no pone en peligro la representación legal que ya fue concedida" argumentó. Sin embargo ya existe jurisprudencia en el caso de Milton Arcia que fue favorecido por el fallo de la Corte, posteriormente la Alcaldía de Managua introdujo un recurso de aclaración. En la resolución la corte alegó que hubo un error y revocó su propia sentencia que dictaba a la Alcaldía de Managua pagar más de un millón de córdobas en indemnización a Arcia por suspenderle contrato de arriendo en el Malecón de Managua.