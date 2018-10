OBISPOS CALIFICAN DE "NOCIVO" IMPLANTACIÓN DE PARTIDO ÚNICO EN NICARAGUA", TRAS DESPOJO DEL PLI A MONTEALEGRE

La semana pasada la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia resolvió quitarle la representación legal del PLI al la facción de Eduardo Montealegre para entregarla a Pedro Reyes. Lee también FALLO DE LA CORTE “ES UN GOLPE DE ESTADO A LA OPOSICIÓN” DICE MONTEALEGRE Aunque en el comunicado de los obispos no menciona específicamente la litis del PLI sí señalan que quieren dar una palabra de luz y esperanza " al país en el complejo momento que vivimos a raíz de los ultimos acontecimientos que lamentablemente han creado en muchos una situación de inseguridad y de confrontación, que podría debilitar la credibilidad y competitividad de las próximas elecciones en noviembre favoreciendo el aumento de la indiferencia y el abstencionismo en la población" cita el pronunciamiento. "Para nosotros sigue siendo válido lo que en mayo de 2014 le pedimos al señor Presidente: garantizar para este año 2016 un proceso electoral presidencial absolutamente transparente y honesto, en que brille sin ningún tipo de duda, la voluntad popular. Con un proceso electoral abierto a observadores de instituciones extranjeras" señaló Monseñor Jorge Solórzano, Secretario de la Conferencia Episcopal mientras leía el pronunciamiento de los obispos. La Conferencia Episcopal hizo un llamado a que se entreguen las cédulas en tiempo y forma. También informaron que elevan sus oraciones para "que nos regale más políticos a quienes les duela de verdad la sociedad, el pueblo, la vida de los pobres" Lee también: FALLO DE LA CORTE ES GRAVE PARA EL CLIMA DE NEGOCIOS ADVIERTE EL COSEP "Exhortamos a las autoridades del gobierno para que trabajen por la construcción de un país fundado en la democracia representativa y el pluralismo ideológico" documentó el comunicado emitido la tarde de este martes. En el comunicado pidieron a los nicaraguenses a "vivir este momento no con pesimismo ni mucho menos cediendo a la tentación de la violencia, sino con esperanza y con gran espíritu cívico. La situación actual no debe aumentar ni la apatía, ni el indiferentismo, sino que debe vivirse como un reto para construir una nueva sociedad, fundada en el derecho y la justicia y en la que se respete la soberana voluntad de todo el pueblo" concluyeron los obispos.