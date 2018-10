PROTESTAS NO CONQUISTARÁN EL COMETIDO DEL PLI A CORTO PLAZO

Arturo Cruz, ex embajador de Nicaragua en Estados Unidos considera que las acciones que está tomando la oposición a partir del fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sobre litis del PLI, no tendrán el efecto esperado. "En el escenario de la calle ni siquiera va ser ratón sino cola de ratón" dijo Cruz en el programa Jaime Arellano en la Nación, en referencia a las manifestaciones que lidera el opositor Eduardo Montealegre. El ex representante del PLI demanda elecciones limpias, observación electoral y más reciente descontento por el fallo de la Corte en favor de Pedro Reyes. Lee también: CSJ deja firme sentencia que quitó PLI a Montealegre Cruz considera que las protestas son acciones de largo plazo, todo lo contrario a lo que busca ocasionar la oposición "No va debilitar al presidente Daniel Ortega", aseguró el invitado. El ex embajador aseguró que aunque Reyes proviene del Partido Liberal Independiente tradicional, la competencia en las elecciones no tendrán credibilidad dado que quien tiene mayor fuerza e incluso candidatos (sin casilla) es Montealegre. Lee también: Eduardo Montealegre no acepta sentencia de la Corte e interpone recurso de reposición De acuerdo al invitado el Presidente Daniel Ortega, quien recientemente ratificó su candidatura, intenta convertir en realidad lo que las encuestas anuncian. Cruz considera la técnica es una especie de "domino". "El dominó se puede volver una profecía cumplida", aseguró Cruz, quien insiste en la competencia del PLI para legitimizar las elecciones. Lee también: Cuestionan a candidato del PLI por hacer lo contrario a lo que predica El diplomático trabajó de cerca con el mandatario nicaraguense, a quien pronostica un periodo difícil debido al retiro de la cooperación venezolana por problemas internos en el país del sur, pese a que Bayardo Arce, asesor presidencial en temas económicos no considere que mermará porque NIcaragua tiene la cooperación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), calificadas como más significativas.