ESPECIALISTAS MEXICANOS DICEN QUE JOBANY FUE TORTURADO

El perito médico forense Víctor Manuel Guerrero consultado por Meganoticias Mexico aseguró que los golpes en el rostro de Jobany Torres Becerra no son autolesiones sino, signos de tortura. “Está golpeado, o sea, no se las auto infringió. Bueno, en mi opinión no se las auto infringió, sin embargo él no lo va a decir en este momento, ¿por qué?, porque pues el temor de estar en un país ajeno al de él y por las imputaciones que le están haciendo desde luego él tiene que estar blando para que puedan -en un momento dado- pues darle los beneficios de su propia libertad”, declaró el experto. Lee también: Salen a luz otros detalles del caso de Jobany Torres becerra El especialista señaló al diario mexicano que los golpes probablemente datan de hace más de 10 días, mismo tiempo que las autoridades nicaragüenses se tardaron en presentar al joven. “Él tuvo que haber tenido los párpados cerrados de tanto edema, y eso pues obviamente ocasionaba de que él no pudiese incluso ver por los ojos que estaban tan cerrados, esto evolucionó, se le quito lo hinchado y fue obviamente cuando no lo presentaron en los medios televisivos de allá de ese país” refirió Guerrero. Lee también: Caso de Jobany Torres podría ocasionar tensión diplomática Por parte de las autoridades nicaragüenses posterior a la lectura de sentencia de Torres, informaron que el joven se autolesionó. El abogado defensor Ricardo Flores dijo que el joven probablemente se auto golpeó "por el estado de aislamiento".