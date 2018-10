JUEZ NO ACEPTA ACUSACIÓN POR ACOSO CONTRA JUEZ JAIRO PÉREZ MADRIGAL

Una juez de violencia de Masaya no admitió la acusación contra su colega juez Jairo Pérez Madrigal, por el supuesto delito de acoso y abuso sexual presentada por la Pastora evangélica Vanessa del Carmen Paz Jiménez. Paz aseguró a 100% Noticias que la juez no dio pase a la acusación porque es amiga íntima del juez acusado. Sin embargo la pastora informó que interpuso un recurso de apelación. En una nota de Prensa el poder judicial informó que en la audiencia inicial con carácter de preliminar, el juez de violencia rechazó la acusación contra el juez civil de Masaya porque no se llenaron los requisitos que debe contener una acusación para ser admitida. Lee también: Protesta de Pastora evangélica por supuesto acoso de parte de un juez Otro error para rechazar la acusación es que supuestamente la pastora evangélica no fue clara en el intercambio de pruebas y solo se limitó a decir que tenía siete testigos que vieron y escucharon lo que el juez acusado le decía, por lo que no fue suficiente para la juez de violencia que conoció este polémico caso. La semana pasada la pastora evangélica Vanesa del Carmen Paz Jiménez, se vino con su iglesia a los portones de la Corte suprema de justicia para exigir la destitución del juez civil de la ciudad de las Flores, por supuestamente acosarla y abusar de ella sexualmente. Paz dijo que su estado de viudez hizo que el acoso de parte del Juez se intensificara hacia su persona.