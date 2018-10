16, Junio, 2016 16, Junio, 2016 6:10 a.m. 6:10 a.m.

LA POBLACIÓN SE MOSTRÓ DESINFORMADA SOBRE EL PROCESO DE VERIFICACIÓN ELECTORAL

None

Esta mañana un equipo de 100% Noticias realizó un sondeo a personas universitarias, comerciantes, transeúntes, entre otros. Casi el 100% de las personas encuestadas respondieron no saber sobre la importancia del proceso electoral y las fechas de verificación ciudadana que serán este 25 y 26 de Junio Las personas también señalaron no haber visto ningún tipo de publicidad e información que oriente a la población sobre las fases del proceso y los requisitos que deberían cumplir los ciudadanos para ser partícipes. Al momento no se conoce de alguna campaña del Consejo Supremo Electoral efectuada a través de medios de comunicación tradicional y digital para informar sobre el proceso electoral.